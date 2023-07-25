«Частично это вина Биспинга». Аспиналл объяснил, почему не вызвал на бой Павловича

Британский боец смешанных единоборств, четвёртый номер рейтинга тяжёлого веса UFC Том Аспиналл объяснил, почему хочет провести следующий бой не с Сергеем Павловичем, а с победителем поединка Сириль Ган — Сергей Спивак.
«Мне кажется, неплохо было бы сохранить этот бой для титула. Я уверен, мы с ним встретимся в поединке за пояс не раз. Одним боем мы не ограничимся. Кроме того, частично это вина Майкла Биспинга. Он сказал, что нужно пытаться заполучить бой с парнем, который дрался за титул только что, и проиграл. Так что я решил, что Ган только что дрался за пояс. Если выиграет у Спивака, то будет идеально.
Честно говоря, я профан в том, что касается вызовов. Это не мой стиль. Я согласен с тем, что бой с Павловичем имеет наибольший смысл. Не буду спорить, в этом вы правы. Я просто пояснил, чем руководствовался. В любом случае я вижу, что мы с ним ещё будем драться. Мы все молодые бойцы в расцвете сил, и лично я считаю, что не добрался до своего пика», — сказал Аспиналл в передаче The MMA Hour.
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