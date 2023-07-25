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«Частично это вина Биспинга». Аспиналл объяснил, почему не вызвал на бой Павловича

«Частично это вина Биспинга». Аспиналл объяснил, почему не вызвал на бой Павловича
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Британский боец смешанных единоборств, четвёртый номер рейтинга тяжёлого веса UFC Том Аспиналл объяснил, почему хочет провести следующий бой не с Сергеем Павловичем, а с победителем поединка Сириль ГанСергей Спивак.

«Мне кажется, неплохо было бы сохранить этот бой для титула. Я уверен, мы с ним встретимся в поединке за пояс не раз. Одним боем мы не ограничимся. Кроме того, частично это вина Майкла Биспинга. Он сказал, что нужно пытаться заполучить бой с парнем, который дрался за титул только что, и проиграл. Так что я решил, что Ган только что дрался за пояс. Если выиграет у Спивака, то будет идеально.

Честно говоря, я профан в том, что касается вызовов. Это не мой стиль. Я согласен с тем, что бой с Павловичем имеет наибольший смысл. Не буду спорить, в этом вы правы. Я просто пояснил, чем руководствовался. В любом случае я вижу, что мы с ним ещё будем драться. Мы все молодые бойцы в расцвете сил, и лично я считаю, что не добрался до своего пика», — сказал Аспиналл в передаче The MMA Hour.

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