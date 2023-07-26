Каннонье сделал прогноз на бой Хамзата Чимаева с Пауло Костой

Четвёртый номер рейтинга среднего веса UFC Джаред Каннонье сделал прогноз на поединок между бразильцем Пауло Костой и непобеждённым шведско-чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым.

«Это хороший бой, не так ли? Отличный, думаю. Мы не видели навыков Косты в борьбе, но он совсем не слабак по этой части. Просто, видимо, предпочитает драться в стойке, бить руками и ногами. Хотя он одарён и в борьбе. Если бы я делал ставки, то склонялся бы к Пауло. Это габаритный парень, а мы ещё не видели, как Хамзат выглядит с бойцами тех же размеров, что и он. Хотя у Чимаева есть шансы себя проявить», — приводит слова Каннонье MMA News.

Напомним, бой Чимаева с Костой станет соглавным событием турнира UFC 294, который пройдёт в Абу-Даби 21 октября.