Все билеты на бой Кунченко — Мусаев на RCC 16 проданы

Лига RCC реализовала последний билет на международный турнир по ММА и кикбоксингу RCC 16, который состоится в пятницу, 28 июля, в Тюмени. Это второе шоу лиги в Сибири и второй аншлаг подряд. К фанатам единоборств из Тюмени присоединятся экс-чемпион UFC Пётр Ян, экс-боец промоушена Даны Уайта Алексей Олейник, топовые бойцы Иван Штырков, Ильяс Хамзин, Михаил Рагозин. Кроме того, десятки других известных спортсменов будут в числе зрителей.

RCC запланировала 13 ярких поединков, каждый из которых запомнится надолго. Главным событием вечера станет противостояние легендарного Алексея Кунченко и непобеждённого Шамиля Мусаева.

Те, кто не успел купить билеты, смогут посмотреть прямую трансляцию сразу на федеральном спортивном канале UDAR, который доступен на платформах «Кинопоиск», Wink, «Билайн ТВ» и «Ростелеком».