Борис Медведев сразится с экс-соперником Хабиба на турнире RCC 16

Бразилец Глейсон Тибау (36-18) и второй номер рейтинга России в полусреднем весе Борис Медведев (16-2) сразятся в соглавном поединке турнира RCC 16. Шоу состоится 28 июля в Тюмени и станет частью празднования Дня города.

Медведев выиграл восемь поединков подряд и в каждом отлично себя показывал. Сейчас Борис находится в шаге от того, чтобы стать лучшим бойцом России в полусреднем весе, и победа над соперником уровня Тибау приведёт его на первое место в дивизионе.

Глейсон Тибау на своём пути сокрушил огромное количество разных бойцов. У бразильца 54 профессиональных боя, 27 из них в UFC. Отметим, что встречался Тибау и с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Их бой проходил на турнире UFC 148 в 2012 году. Поединок получился напряжённым. Хабиб тогда победил судейским решением, а после объявления результатов не сдержался и прослезился.