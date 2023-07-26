Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Блахович: я был близок к тому, чтобы закончить досрочно бой с Анкалаевым

Блахович: я был близок к тому, чтобы закончить досрочно бой с Анкалаевым
Комментарии

Польский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович поделился воспоминаниями о титульном поединке с россиянином Магомедом Анкалаевым, который состоялся в декабре прошлого года.

«Я немного потерял концентрацию, это и была причина моей неудачи тогда. Думаю, я был близок к тому, чтобы завершить бой досрочно. Может быть, ещё один или два кика, и я бы финишировал его. Концентрация — причина того, что я не выиграл. Нужно быть постоянно сфокусированным, даже если считаешь, что выигрываешь. Пока твой оппонент остаётся в бою, пока ты его не финишировал, нужно сохранять концентрацию», — приводит слова Блаховича MMA News.

Бой Блаховича и Анкалаева за вакантный титул в полутяжёлом весе завершился вничью.

Материалы по теме
Алекс Перейра: Блахович — обычный боец, он не вырубает всех подряд
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023