Блахович: я был близок к тому, чтобы закончить досрочно бой с Анкалаевым
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Польский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович поделился воспоминаниями о титульном поединке с россиянином Магомедом Анкалаевым, который состоялся в декабре прошлого года.
«Я немного потерял концентрацию, это и была причина моей неудачи тогда. Думаю, я был близок к тому, чтобы завершить бой досрочно. Может быть, ещё один или два кика, и я бы финишировал его. Концентрация — причина того, что я не выиграл. Нужно быть постоянно сфокусированным, даже если считаешь, что выигрываешь. Пока твой оппонент остаётся в бою, пока ты его не финишировал, нужно сохранять концентрацию», — приводит слова Блаховича MMA News.
Бой Блаховича и Анкалаева за вакантный титул в полутяжёлом весе завершился вничью.
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