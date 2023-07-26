Блахович: я был близок к тому, чтобы закончить досрочно бой с Анкалаевым

Польский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович поделился воспоминаниями о титульном поединке с россиянином Магомедом Анкалаевым, который состоялся в декабре прошлого года.

«Я немного потерял концентрацию, это и была причина моей неудачи тогда. Думаю, я был близок к тому, чтобы завершить бой досрочно. Может быть, ещё один или два кика, и я бы финишировал его. Концентрация — причина того, что я не выиграл. Нужно быть постоянно сфокусированным, даже если считаешь, что выигрываешь. Пока твой оппонент остаётся в бою, пока ты его не финишировал, нужно сохранять концентрацию», — приводит слова Блаховича MMA News.

Бой Блаховича и Анкалаева за вакантный титул в полутяжёлом весе завершился вничью.