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Умар Нурмагомедов успешно перенёс операцию на плече

Умар Нурмагомедов успешно перенёс операцию на плече
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Российский непобеждённый боец смешанных единоборств, 11-й номер легчайшей весовой категории UFC Умар Нурмагомедов успешно перенёс операцию на плече.

«Младший, это называется обратный отсчёт. Пусть Аллах облегчит тебе», — написал на своей странице в социальных сетях троюродный брат Умара Хабиб Нурмагомедов, выложив соответствующее фото.

«Всё позади, брат, теперь реабилитация», — отреагировал Умар.

Фото: Социальные сети Хабиба Нурмагомедова

5 августа Умар Нурмагомедов должен был провести поединок с четвёртым номером дивизиона Кори Сэндхагеном, однако российский боец вынужден был сняться с боя из-за травмы плеча. Ему на замену вышел Роб Фонт.

Всего в активе Умара Нурмагомедова 16 побед в 16 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.

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