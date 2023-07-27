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Фергюсон: мы с Хабибом должны были стать тренерами на TUF 31, но он сбежал, как девка

Фергюсон: мы с Хабибом должны были стать тренерами на TUF 31, но он сбежал, как девка
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Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории Тони Фергюсон рассказал, что должен был стать тренером на шоу The Ultimate Fighter 31 вместе с Хабибом Нурмагомедовым.

«Я должен был стать тренером на The Ultimate Fighter против Хабибера. Да, он всё ещё мой враг. Что бы там у него ни происходило, у него нет яиц даже тренировать своих кузенов, поэтому я понял, что у него есть что-то поважнее. Я ещё в ноябре узнал, что мы будем тренерами, провёл кучу встреч с Хантером Кэмпбеллом и не только. Я делал всё, чтобы затянуть Хабиба назад, а он сбежал, как девка. Так что пошёл он», — сказал Фергюсон на пресс-конференции.

Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон пять раз должны были провести бой, но каждый раз поединок срывался по разным причинам.

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