Чисора: один удар в тяжёлом весе может всё изменить, но не в случае с Усиком
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Британский боксёр Дерек Чисора поделился ожиданиями от поединка между своим соотечественником Даниэлем Дюбуа и действующим чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком.
«Шансы Дюбуа в бою с Усиком? Часто говорят, что это супертяжёлая весовая категория и один удар может всё изменить. Один удар действительно может всё изменить, но не в случае с Усиком. Александр будет готов к этому бою. И не забывайте, что Усик проводил многораундовые спарринги с Дюбуа и отлично его изучил», — сказал Чисора в интервью Pro Boxing Fans.
Титульный поединок Усика с Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве.
В активе Александра Усика 20 боёв в профессиональной карьере и 20 побед в них. На счету Дюбуа 19 побед в 20 поединках.
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