Усик решил сменить вид спорта? Украинец подписал контракт с профессиональным клубом

Александр Усик давно признавался в том, что любит футбол. Он даже провёл один матч за профессиональный клуб, пусть и вышел на поле в товарищеской встрече. Видимо, боксёра настолько сильно затянуло это увлечение, что останавливаться украинец не собирается. Александр подписал профессиональный контракт с клубом «Полесье». Это не простая формальность соглашение носит официальный характер, а Усик будет посещать тренировки и принимать участие в играх.

Дебют Александра за «Полесье» уже состоялся. Причём случилось это ещё 3 февраля 2022 года. Именно тогда Усик принял участие в товарищеском матче клуба с «Вересом» (2:1). Мало того, что команда одержала победу, так ещё и боксёр появился на поле на 76-й минуте. Тренерский штаб настолько поверил в новичка, что решил дать ему побольше игрового времени. И Александр не разочаровал – выглядел активно, хорошо шёл в отбор и прессинговал, не выпадал. Видимо, уже тогда Усик решил, что продолжит заниматься футболом.

Стоит отметить, что «Полесье» ставит перед собой самые серьёзные задачи. Житомирская команда получила право выступать в элите украинского футбола. Усик заключил контракт с клубом на год, поэтому проведёт в его составе весь предстоящий сезон. А ещё Александр уже определился с игровым номером, будет выступать под 17-м. Скорее всего, тренерский штаб продолжит использовать боксёра в нападении, в роли форварда таранного типа.

Для Усика всё это очень крутая история. Во-первых, боксёр реализовал свою мечту. Причём сделал это раньше другого легендарного представителя единоборств – Хабиба Нурмагомедова. Тот также обожает футбол и был близок к подписанию контракта с профессиональным клубом. Но состав «Легион-Динамо» он так и не пополнил. А у Александра получилось выйти на новый уровень. Во-вторых, спортсмен сможет поддерживать великолепную форму. Видимо, бой с Тайсоном Фьюри так и останется проектом, а между остальными поединками Усик сможет с большим удовольствием играть в футбол.