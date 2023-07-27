Пауло Коста: победитель нашего боя с Чимаевым станет следующим в очереди на титул

Бразильский боец средней весовой категории UFC Пауло Коста поделился ожиданиями от боя с Хамзатом Чимаевым, который состоится 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

«Он сумасшедший, но мне нравится, что он приносит мне деньги. Прогноз на бой? Нокаут. Не буду пытаться засабмитить его, хотя у меня есть чёрный пояс. Я предпочитаю нокаут. Это будет напряжённо. Даже сейчас, задолго до боя, всё очень напряжённо. Будет сумасшедшая пресс-конференция, сам бой тоже получится сумасшедшим. Думаю, Чимаев будет очень агрессивен, попытается сбить меня с ног. Это отличный поединок.

С учётом нынешней ситуации в среднем дивизионе и шумихой вокруг этого боя его победитель станет следующим в очередь на титул», — сказал Коста в передаче The MMA Hour.