Коста сбежал от Алискерова. Бразильца пора увольнять из UFC

В мае глава UFC Дана Уайт выкатил большой анонс турнира UFC 291, на котором среди прочих должен был состояться поединок бразильского бойца Пауло Косты с нерейтинговым россиянином Икрамом Алискеровым, для которого этот бой мог стать лишь вторым под эгидой промоушена.

Тогда Коста сразу же отреагировал в социальных сетях на вопросы подписчиков: «UFC врёт. Какой ещё, к чёрту, Икрам? Я не дерусь с россиянами». Впрочем, на тот момент эти слова могли сойти за обычную браваду, тем более что Коста любит провоцировать окружающих в социальных сетях. Пауло всё это время продолжал строчить твиты: «Зачем вы скидываете мне фото Алискерова? Кто это вообще?», «Пока все думают, что я готовлюсь к бою с неизвестным россиянином, я развлекаюсь». Теперь же появились инсайды о том, что Коста действительно снялся с поединка с Алискеровым и россиянину будут пытаться найти замену.

Подобные трюки Пауло Коста поворачивает далеко не в первый раз. После поражения в титульном поединке с Исраэлем Адесаньей Коста снимался с боя уже четыре раза и лишь дважды за три года выходил в октагон. Бразилец в 2021 году отказался от боя с Робертом Уиттакером, затем ушёл от опасного Джареда Каннонье. В начале 2023 года снова не вышел на Уиттакера, пожаловавшись на условия контракта, которые его категорически не устраивали, ну и теперь Пауло снова не хочет биться. В перерывах между этими отменами Коста успел проиграть Марвину Веттори и победить ветерана Люка Рокхолда.

Ещё один важный момент — бой Косты с Алискеровым должен был стать первым для Пауло по новому контракту с улучшенными условиями. Однако, видимо, все эти неразберихи с Костой надоели руководству промоушена, и боссы бросили его на бой, где дивиденды будут минимальными, а риск потерять всё — огромен. Так что отчасти Косту можно понять, он просто не захотел рисковать. Другое дело, что в текущем положении у экс-претендента на титул нет никаких прав диктовать свои условия. Пауло уже вылетел из топ-5 рейтинга среднего веса, и вряд ли кто-то сильно удивится, что он так же быстро может вылететь из UFC вообще.

Сейчас Коста в социальных сетях всячески намекает на то, что хочет бой с Хамзатом Чимаевым в Абу-Даби. С шведско-чеченским бойцом у Косты давно взаимная неприязнь. Они однажды устроили потасовку в UFC Performance Institute, потом неоднократно обменивались «любезностями» в социальных сетях. Весной действительно были слухи, что Коста и Чимаев могут встретиться в Абу-Даби, но потом Пауло стал говорить, чтобы ему либо дали бой летом, либо заплатили за долгий простой. Но теперь Коста драться отказывается. А Чимаев, судя по всему, готовится к поединку с Джаредом Каннонье.

Это абсолютно логично. Теоретическая победа в бою с Каннонье отправит Хамзата прямиком в титульную гонку. А что даст бой с Костой? По сути, ничего, да и не факт, что бразилец опять не найдёт причину сняться с поединка и подпортить турнир.

Такими темпами Коста быстро растеряет и все свои достижения, добытые за шесть лет в UFC, и уважение коллег. Американец Шон Стрикленд, который, к слову, уже опередил Косту в рейтинге, не так давно высказывался о Пауло: «Вот правда о бразильцах: у них много жёстких бойцов, я уже проигрывал бразильцам. Эти ребята выходят и дерутся изо всех сил. Но Коста не такой, он просто чёртов тиктокер. Он не хочет драться, хочет только болтать и давать интервью. Я уважаю многих бразильцев, у вас там суровые условия, и это делает вас жёсткими бойцами, но Коста – это трус».

Ну а Икрам Алискеров, который лишился соперника, скорее всего, теперь получит Романа Долидзе, который вряд ли станет сбегать.