Артур Бетербиев рассказал о ходе подготовки к бою с Каллумом Смитом

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев поделился подробностями относительно подготовки к поединку с британцем Каллумом Смитом. Их бой состоится 20 августа в Квебеке (Канада).

«Тренировочный лагерь проходит как и всегда, всё нормально. Потихоньку готовимся к бою. Я всегда стараюсь по возможности выкладываться на все 100%. Всё идёт по плану, спарринги, тренировки. Что касается спарринг-партнёров, то некоторые приезжают, недели две отрабатывают, а затем уезжают. После этого приезжают другие. Мы так работаем. Так что пока всё идёт нормально», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Артур Бетербиев — о главном правиле хорошего самочувствия: