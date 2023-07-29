Джордж Гроувс: Усик – самый искусный боксёр супертяжёлого дивизиона

Бывший чемпион мира Джордж Гроувз прокомментировал предстоящий бой между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжёлом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) и британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО).
«У Дюбуа есть шанс панчера. Возможно, он один из самых тяжёлых супертяжей. Но ему нужно попасть по Усику, и я не представляю, как он может это сделать.
Дюбуа ушёл от Шейна Макгигана и работает с Доном Чарльзом. Они пытаются создать новые отношения, и это будет их первое совместное сражение.
Даниэль получил травму колена в последнем поединке, которую ему нужно преодолеть. В том бою он тоже оказался в неприятном положении. Усик – самый искусный боксёр супертяжелого дивизиона, думаю, Дюбуа сделает всё, чтобы справиться с ним», — приводит слова Гроувза Boxing Social.
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