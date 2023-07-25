Этот японец точно круче Усика! Иноуэ разбил непобеждённого американца и отобрал два пояса

Профессиональный бокс радует целой россыпью фантастических поединков. 25 июля состоялся бой, в котором сошлись Наоя Иноуэ (24-0, 21 KO) и Стивен Фултон (21-0, 8 KO). Японец принял решение подняться во второй легчайший дивизион, чтобы отобрать у соперника пояса WBC и WBO. А главное, все ждали от него очередного нокаута, поскольку лишь трижды поединки Иноуэ доходили до судейского решения. И неизменно рефери выносили свой вердикт единогласно.

Наоя становится настоящей суперзвездой бокса. Представитель рейтинга pound-for-pound уничтожает один дивизион за другим. Иноуэ – чемпион в трёх весовых категориях. А теперь замахнулся и на четвёртую. Кроме того, японец является абсолютным чемпионом в легчайшем весе. А в соперниках у него оказался Фултон – который практически все последние поединки доводил до судейского решения. Стивен действует не так зрелищно, как его оппонент, но при этом невероятно эффективен. Все поклонники бокса с нетерпением ждали столкновения стилей.

Начало получилось осторожным, было заметно, что соперники присматриваются друг к другу. Для Фултона такая манера была привычной, а Иноуэ попытался быстро изменить положение дел. Он чередовал одиночные удары и комбинации, выглядел быстрее. Правда, Стивен умело вязал соперника в клинче. Преимущество японца по ударам выглядело колоссальным.

Во втором раунде Иноуэ продолжил оказывать постоянное давление. А Фултону пришлось буквально спасаться. Наоя оставлял мощнейшее впечатление, превосходил оппонента во всех аспектах. Следующий отрезок также остался за японцем. Конечно, Стивен пытался выкидывать одиночные удары. Но все они не представляли особенной опасности. А вот один из ударов Иноуэ привёл к тому, что у соперника оказался разбит нос. И всё-таки Фултон держался.

В шестом раунде Стивен окончательно ушёл на дальнюю дистанцию. Но Иноуэ продолжил классно доставать. Особенно хорошо удавались комбинации, от которых соперник начинал сыпаться. При этом Фултон дважды выкинул эффектные панчи. Но Наоя быстро пришёл в себя и вновь пошёл в атаку. Было видно, что он очень хочет финишировать оппонента досрочно.

В восьмом раунде Иноуэ добился своего. Он начал активно и быстро отправил соперника на канвас. Правда, Фултон довольно быстро вскочил на ноги и продемонстрировал судье, что готов продолжать. Но Наоя уже почувствовал вкус крови. Он бросился вперёд и начал буквально уничтожать соперника мощнейшими ударами. Стивен оказался зажат в углу, рефери пришлось его буквально спасать.

Иноуэ одержал очередную красивую досрочную победу и сделал это максимально уверенно. Прямо сейчас Наоя является доминирующей силой в четырёх весовых категориях! А главное, японцу всего лишь 30 лет. Сложно даже представить, на что ещё способен этот невероятный боксёр.