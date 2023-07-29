Коста: Чимаев хотел избежать боя со мной, из кожи вон лез ради этого

Бразильский боец UFC, седьмой номер рейтинга среднего веса Пауло Коста заявил, что Хамзат Чимаев пытался избежать боя с ним.

«Знаете, что самое интересное? Я очень хотел этот бой, Дана Уайт хотел этот бой, зрители хотели этот бой, но только не Чимаев. Он хотел избежать боя со мной, потому из кожи вон лез, чтобы ему дали другого соперника. Он вызывал Камару Усмана, Леона Эдвардса, Белала Мухаммада, этих парней из полусреднего дивизиона. Но при этом у него был запланирован бой в среднем весе, и Чимаев пытался затащить в этот вес полусредневесов, вместо того, чтобы драться с настоящими средневесами», — сказал Коста в шоу The MMA Hour.

Напомним, поединок между Костой и Чимаевым пройдёт на турнире UFC 294, который состоится 21 октября в Абу-Даби.