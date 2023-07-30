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Копылов вошёл в топ-4 бойцов UFC с самой длинной активной серией нокаутов

Копылов вошёл в топ-4 бойцов UFC с самой длинной активной серией нокаутов
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Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов одержал третью победу подряд нокаутом в UFC. В рамках турнира UFC 291 Копылов одержал победу над бразильцем Клаудио Рибейро во втором раунде.

Таким образом, россиянин вошёл в топ бойцов с самой длинной активной серией нокаутов. Возглавляет этот список россиянин Сергей Павлович, который одержал шесть последних побед в UFC нокаутом.

Следом идут Роман Копылов, Мэтт Фревола и Карлос Улберг, которые выиграли три последних боя нокаутом.

Напомним, после боя Копылов бросил вызов американскому бойцу Шону Стрикленду. Копылов одержал 11 побед и потерпел 2 поражения в смешанных единоборствах.

Главным поединком UFC 291 станет бой американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи.

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