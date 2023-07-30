Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Super Rizin 2. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
10:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Льюис: я просто решил выбросить какую-нибудь хрень и попал коленом в прыжке

Льюис: я просто решил выбросить какую-нибудь хрень и попал коленом в прыжке
Аудио-версия:
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул чемпиона UFC Деррик Льюис прокомментировал победу над Маркосом Рожерио де Лимой. Также тяжеловес заявил, что его контракт с UFC истёк.

«Удар коленом в прыжке? Я не готовил его заранее, просто решил выбросить какую-нибудь хрень и надеялся, что попаду. Я попал. Шорты тоже не планировал снимать, но яйца… Ну, вы же сами понимаете. Хорошо, что я смог победить. Я два года не побеждал, даже думал о завершении карьеры. Что дальше? Посмотрим. Я теперь свободный агент. Надеюсь, UFC предложит мне новый контракт. Если нет, то нахрен это», — сказал Льюис после боя.

Победа над Льюисом стала первой с декабря 2021 года. До боя с де Лимой Деррик проиграл Сергею Спиваку, Сергею Павловичу и Таю Туивасе.

Материалы по теме
Джастин Гэтжи, Деррик Льюис и ещё два бойца получили бонусы по итогам UFC 291
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023