Льюис: я просто решил выбросить какую-нибудь хрень и попал коленом в прыжке

Американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул чемпиона UFC Деррик Льюис прокомментировал победу над Маркосом Рожерио де Лимой. Также тяжеловес заявил, что его контракт с UFC истёк.

«Удар коленом в прыжке? Я не готовил его заранее, просто решил выбросить какую-нибудь хрень и надеялся, что попаду. Я попал. Шорты тоже не планировал снимать, но яйца… Ну, вы же сами понимаете. Хорошо, что я смог победить. Я два года не побеждал, даже думал о завершении карьеры. Что дальше? Посмотрим. Я теперь свободный агент. Надеюсь, UFC предложит мне новый контракт. Если нет, то нахрен это», — сказал Льюис после боя.

Победа над Льюисом стала первой с декабря 2021 года. До боя с де Лимой Деррик проиграл Сергею Спиваку, Сергею Павловичу и Таю Туивасе.