Блахович — о поражении от Перейры: меня ограбила кучка воров

Польский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Ян Блахович высказался о своём поражении от Алекса Перейры на турнире UFC 291.

Поединок прошёл в рамках соглавного события вечера и завершился победой Перейры раздельным решением судей.

«Меня ограбила кучка воров. Спасибо всем за поддержку. Я вернусь», — написал Блахович на своей странице в социальных сетях.

Для Алекса Перейры это был первый поединок в рамках полутяжёлого дивизиона. Ранее бразилец проиграл Исраэлю Адесанье нокаутом и утратил титул чемпиона UFC в среднем весе. Всего у Перейры восемь побед и два поражения в ММА.

Блахович до поражения от Перейры свёл к ничьей титульный поединок с Магомедом Анкалаевым.