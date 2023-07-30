Вартанян: Копылов может победить Стрикленда. Шон открывает голову и стоит прямолинейно

Российский боец смешанных единоборств, победитель Гран-при АСА в лёгком весе Эдуард Вартанян оценил шансы Романа Копылова на победу в потенциальном поединке с Шоном Стриклендом.
«У Ромы левый хай-кик похоронный. Он это реализовал. Если Копылов вызвал Стрикленда, то готов драться с таким соперником. Иначе какой смысл вызывать? Стрикленд – ударник, Рома тоже. При хорошем лагере Копылов может победить. Стрикленд работает в боксёрской манере, открывает голову и стоит прямолинейно. А Рома — рукопашник. Он смещается и закрывает удары», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Напомним, на UFC 291 Роман Копылов нокаутировал Клаудио Рибейро, после чего выразил желание подраться с Шоном Стриклендом, занимающим шестое место в рейтинге среднего веса.
- 30 июля 2023
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