Вартанян: Копылов может победить Стрикленда. Шон открывает голову и стоит прямолинейно

Российский боец смешанных единоборств, победитель Гран-при АСА в лёгком весе Эдуард Вартанян оценил шансы Романа Копылова на победу в потенциальном поединке с Шоном Стриклендом.

«У Ромы левый хай-кик похоронный. Он это реализовал. Если Копылов вызвал Стрикленда, то готов драться с таким соперником. Иначе какой смысл вызывать? Стрикленд – ударник, Рома тоже. При хорошем лагере Копылов может победить. Стрикленд работает в боксёрской манере, открывает голову и стоит прямолинейно. А Рома — рукопашник. Он смещается и закрывает удары», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, на UFC 291 Роман Копылов нокаутировал Клаудио Рибейро, после чего выразил желание подраться с Шоном Стриклендом, занимающим шестое место в рейтинге среднего веса.