Эдуард Вартанян оценил шансы Джастина Гэтжи победить Ислама Махачева
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Российский боец смешанных единоборств, победитель Гран-при АСА в лёгком весе Эдуард Вартанян оценил шансы Джастина Гэтжи в потенциальном поединке с Исламом Махачевым.
«Шансов нет. Порье допустил ошибку, что не пошёл в борьбу. Гэтжи подсел в конце первого раунда, перестал двигаться и начал спотыкаться. Ислам сразу начнёт давить и переводить его от клетки», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Гэтжи в рамках турнира UFC 291 выиграл нокаутом у Дастина Порье и завоевал пояс BMF, после чего сказал, что намерен подраться за титул.
Действующий чемпион UFC в лёгком весе — Ислам Махачев. В октябре он проведёт очередную защиту титула в поединке с Чарльзом Оливейрой.
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