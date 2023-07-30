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Эдуард Вартанян оценил шансы Джастина Гэтжи победить Ислама Махачева

Эдуард Вартанян оценил шансы Джастина Гэтжи победить Ислама Махачева
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Российский боец смешанных единоборств, победитель Гран-при АСА в лёгком весе Эдуард Вартанян оценил шансы Джастина Гэтжи в потенциальном поединке с Исламом Махачевым.

«Шансов нет. Порье допустил ошибку, что не пошёл в борьбу. Гэтжи подсел в конце первого раунда, перестал двигаться и начал спотыкаться. Ислам сразу начнёт давить и переводить его от клетки», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Гэтжи в рамках турнира UFC 291 выиграл нокаутом у Дастина Порье и завоевал пояс BMF, после чего сказал, что намерен подраться за титул.

Действующий чемпион UFC в лёгком весе — Ислам Махачев. В октябре он проведёт очередную защиту титула в поединке с Чарльзом Оливейрой.

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