Боб Арум высказался о сроках боя Усик — Фьюри
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Известный промоутер Боб Арум выразил уверенность, что поединок между его клиентом, обладателем титула WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком состоится. Кроме того, Арум поделился мнением о предстоящем бое Усика с британцем Даниэлем Дюбуа. Он пройдёт 26 августа в Польше.
«Я думаю, бой между Фьюри и Усиком состоится. Думаю, это произойдёт в следующем году. Быть может, в феврале. Полагаю, это будет хороший момент для этого поединка. Но у Усика не будет лёгкой прогулки в бою с Дюбуа. Даниэль может донести удар и нокаутировать его. Так что посмотрим», — сказал Арум на канале Boxing News в YouTube.
Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий:
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