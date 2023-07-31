Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боб Арум высказался о сроках боя Усик — Фьюри

Боб Арум высказался о сроках боя Усик — Фьюри
Комментарии

Известный промоутер Боб Арум выразил уверенность, что поединок между его клиентом, обладателем титула WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком состоится. Кроме того, Арум поделился мнением о предстоящем бое Усика с британцем Даниэлем Дюбуа. Он пройдёт 26 августа в Польше.

«Я думаю, бой между Фьюри и Усиком состоится. Думаю, это произойдёт в следующем году. Быть может, в феврале. Полагаю, это будет хороший момент для этого поединка. Но у Усика не будет лёгкой прогулки в бою с Дюбуа. Даниэль может донести удар и нокаутировать его. Так что посмотрим», — сказал Арум на канале Boxing News в YouTube.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий:

Материалы по теме
Усик решил сменить вид спорта? Украинец подписал контракт с профессиональным клубом
Усик решил сменить вид спорта? Украинец подписал контракт с профессиональным клубом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023