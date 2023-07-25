Кормье: если Чимаев побьёт Косту, то заслужит бой за титул в среднем весе

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье прокомментировал анонс поединка между Пауло Костой и Хамзатом Чимаевым, который состоится на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).
«Я не знаю, почему Чимаев не дрался после боя с Кевином Холландом. В этой истории есть что-то, о чём мы не знаем. Но, так или иначе, он дерётся с Пауло Костой.
Если он побьёт Косту, то заслужит бой за титул в среднем весе, и я не думаю, что с этим кто-то не согласится. Я не верю, что победа над Гилбертом Бёрнсом, переход в дивизион выше и победа над Пауло Костой не дают вам права сразиться за чемпионство. Победа сделает Чимаева первым претендентом на бой с победителем пары Адесанья – дю Плесси», – сказал Кормье на своём YouTube-канале.
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