Порье сравнил свои поражения в боях с Хабибом и Гэтжи

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье высказался о поражении, которое потерпел в поединке с соотечественником Джастином Гэтжи на турнире UFC 291.

«Поражения от Хабиба и Гэтжи? Хабиб был лучше меня. А я был лучше того, кому проиграл в субботу. Поэтому поражение от Гэтжи тяжелее переварить. Я провёл девять недель в лагере, 11 недель сидел на диете, жертвовал многим и был очень сосредоточен. Я действительно чувствовал себя лучше, чем когда-либо», — сказал Порье в эфире шоу The MMA Hour.

UFC 291 проходил в ночь с 29 на 30 июля мск. Порье и Гэтжи сражались за пояс BMF (звание главного «плохиша» лиги). Поединок закончился победой Джастина нокаутом во втором раунде. Решающим ударом Джастина был хай-кик.

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