«Есть такая штука, как допинг-тест». Дрозд оценил шансы Джейка Пола стать чемпионом мира

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Григорий Дрозд поделился мнением о шансах видеоблогера Джейка Пола, увлекающегося боксом, стать чемпионом мира.

«Не думаю, что он может стать чемпионом мира. Есть такая штука, как допинг-тест. Ну и в целом он далёк от того, чтобы качественно претендовать на титул. Возможно, стоит сделать для него региональные пояса. Быть чемпионом мира… Чемпионом — нет, но до какого-то уровня он может дойти. Чемпионом ему будет трудно стать», — сказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

В следующем поединке Пол встретится с бывшей звездой UFC Нейтом Диазом. Их бой состоится 5 августа в Далласе (США).

Как Джейк Пол превратился из блогера в крутого боксёра: