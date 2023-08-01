«Есть такая штука, как допинг-тест». Дрозд оценил шансы Джейка Пола стать чемпионом мира
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Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Григорий Дрозд поделился мнением о шансах видеоблогера Джейка Пола, увлекающегося боксом, стать чемпионом мира.
«Не думаю, что он может стать чемпионом мира. Есть такая штука, как допинг-тест. Ну и в целом он далёк от того, чтобы качественно претендовать на титул. Возможно, стоит сделать для него региональные пояса. Быть чемпионом мира… Чемпионом — нет, но до какого-то уровня он может дойти. Чемпионом ему будет трудно стать», — сказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
В следующем поединке Пол встретится с бывшей звездой UFC Нейтом Диазом. Их бой состоится 5 августа в Далласе (США).
Как Джейк Пол превратился из блогера в крутого боксёра:
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