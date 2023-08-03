Стали известны возможные сроки возвращения Бетербиева после операции

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев (19-0, 19 KO), ранее перенёсший срочную операцию на зубе, может вернуться на ринг только в ноябре, сообщил в эфире Radio Canada представитель его основного промоушена Eye of the Tiger.

Напомним, 19 августа Бетербиев должен был провести обязательную защиту против британца Каллума Смита (29-1, 22 KO), но был вынужден сняться из-за проблем с зубом и перенести поединок на неопределённый срок.

Артуру Бетербиеву 38 лет. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и в ноябре 2017-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул IBF. После Бетербиев присоединил к нему титулы WBC и WBO, нокаутировав украинца Александра Гвоздика и американца Джо Смита. В январе россиянин досрочно остановил в восьмом раунде британца Энтони Ярда.