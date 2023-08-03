Карл Фроч назвал двух величайших боксёров в истории Великобритании

Многократный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а ныне комментатор, британец Карл Фроч назвал, по его мнению, двух величайших британских боксёров в истории его страны.

«Это должен быть кто-то между Ленноксом Льюисом и Джо Кальзаге. Всё зависит от того, кто вам нравится.

Насим Хамед, вероятно, был бы одним из самых захватывающих бойцов, но его наследие было испорчено поражением от Барреры. Это была плохая версия Насима Хамеда. Я считаю, что на пике он бы победил. Но этого нельзя утверждать, потому что Баррера был настолько хорошим бойцом…У него было немало больших боёв», – сказал Фроч в интервью talkSPORT.

Ранее Леннокс Льюис обратился к Теренсу Кроуфорду после его победы над Спенсом.