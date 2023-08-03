«Нокаут в пятом раунде». Джейк Пол дал прогноз на бой с Нейтом Диазом

Известный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, дал прогноз на предстоящий поединок с соотечественником, бойцом ММА Нейтом Диазом.

«Мой прогноз — нокаут в пятом раунде. Я не беспокоюсь. Знаю, что хочу этого больше, знаю, что я делал на тренировках, и у нас были люди, которые имитировали то, как он дерётся. И да, он, возможно, нанесёт пару ударов, такова специфика игры. Это только разбудит меня. Я буду получать удары, бить его сильнее, продолжать идти вперёд, но в конечном итоге я собираюсь пережить бурю и закончить его карьеру», — приводит слова Пола MMA Fighting.

Напомним, в последнем поединке, состоявшемся в ночь с 26 на 27 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Пол встречался с британским боксёром Томми Фьюри. Бой продлился все восемь раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей. Это первое поражение Джейка. Томми до поединка с Джейком провёл восемь боёв и ни разу не проиграл.