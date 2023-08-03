Джон Маккарти рассказал, кого считает победителем боя Блахович — Перейра

Знаменитый рефери UFC Джон Маккарти поделился мнением о поединке между бразильцем Алексом Перейрой и представителем Польши Яном Блаховичем. Бой состоялся на турнире UFC 291. Победу по его итогам раздельным решением судей добыл Перейра. После боя Блахович заявил, что его ограбили.

«Блахович проиграл бой. Неужели ты думаешь, что только потому, что смог провести тейкдаун за 30 секунд до конца третьего раунда, будешь претендовать на победу? И это при том, что 4 минуты и 30 секунд раунда ты проиграл. Это же чушь», — сказал Маккарти на канале WEIGHING IN в YouTube.

Напомним, для Перейры это был первый поединок в рамках полутяжёлого дивизиона. Ранее бразилец проиграл Исраэлю Адесанье нокаутом и утратил титул чемпиона UFC в среднем весе.

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