Хабиб дал ответ Илону Маску после просьбы стать его тренером для боя с Цукербергом

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов отверг предложение американского предпринимателя Илона Маска. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. Маск хотел, чтобы Хабиб стал его тренером перед боем с Марком Цукербергом.

«Илон Маск хотел, чтобы Хабиб Нурмагомедов готовил его к бою против Цукерберга. Но Хабиб отказался от этого, причины нам не известны», – сказал источник.

Ранее сообщалось, что Маск может провести бой с Цукербергом. Оба бизнесмена не раз выражали согласие на поединок. Позже президент UFC Дана Уайт заявил, что готов организовать противостояние, и оба предпринимателя, по его словам, настроены серьёзно. При этом мама Маска выступает против боя сына.

Дана Уайт выпустил футболки к возможному бою Маска с Цукербергом: