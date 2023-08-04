Хабиб дал ответ Илону Маску после просьбы стать его тренером для боя с Цукербергом

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов отверг предложение американского предпринимателя Илона Маска. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. Маск хотел, чтобы Хабиб стал его тренером перед боем с Марком Цукербергом.
«Илон Маск хотел, чтобы Хабиб Нурмагомедов готовил его к бою против Цукерберга. Но Хабиб отказался от этого, причины нам не известны», – сказал источник.
Ранее сообщалось, что Маск может провести бой с Цукербергом. Оба бизнесмена не раз выражали согласие на поединок. Позже президент UFC Дана Уайт заявил, что готов организовать противостояние, и оба предпринимателя, по его словам, настроены серьёзно. При этом мама Маска выступает против боя сына.
Дана Уайт выпустил футболки к возможному бою Маска с Цукербергом:
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