«Такое позорище вы видеть не хотите». Бой Маска и Цукерберга — издевательство над MMA

Совсем недавно появилась информация, что Илон Маск и Марк Цукерберг собрались провести поединок по правилам MMA. Оба занимаются единоборствами, а теперь миллиардеры решили помериться силами в октагоне. К делу моментально подключился президент UFC Дана Уайт, и всё начало развиваться стремительно. Уже ведутся переговоры о том, что бой могут провести в Колизее – одном из самых культовых мест в Италии. Но если изначально идею такого поединка воспринимали исключительно с восторгом, а топовые бойцы высказывали желание готовить Маска и Цукерберга, то теперь слышится всё больше негатива.

Очень категорично о возможном поединке высказался Тим Уэлч, который тренирует бойца UFC Шона О'Мэлли: «Если они всё-таки подерутся, не чем иным, как самым большим посмешищем, я это не назову».

А легендарный в прошлом судья UFC Джон Маккарти и вовсе отказался воспринимать это как реальный бой: «Недавно Дана Уайт сказал, что они не занимаются проведением фрик-боёв. Но суть в том, что он сначала говорит одно, потом совершенно другое. Дана делает то, что приносит деньги. Если это не фрик-бой, то что это? Поверьте, такое позорище вы видеть не хотите».

Стоит отметить, что абсурдность происходящего понимают даже родственники соперников. Так, мама Илона Маска – Мэй – запретила сыну выходить в октагон. Она поставила условия, на которых миллиардер сможет продолжить перепалку с оппонентом: «Без шуток. Бой только словами. В креслах. На расстоянии четырёх футов друг от друга. Победит тот, кто окажется смешнее».

Людей, которые критикуют поединок Маска и Цукерберга, можно понять. Направление поп-MMA набирает широкую популярность и становится всё интереснее для публики. Но предстоящий бой позиционируют в качестве реального, ради проведения готовы приложить максимальные усилия и даже задействовать в качестве арены одну из главных мировых достопримечательностей. Главная причина – огромные деньги. Сложно даже представить, сколько людей приобретёт платную трансляцию.

Основная критика заключается в том, что потратившие деньги в этом разочаруются. Бой Маска и Цукерберга вряд ли порадует мощными разменами, активностью и агрессией. Напротив, поединок может превратиться в вялый обмен ударами и попытки побороться. Вот только и для этого вряд ли достаточно технического оснащения. Конечно, хочется, чтобы миллиардеры вышли в октагон и посрамили скептиков. Но пока кажется, что самые худшие опасения могут оправдаться.