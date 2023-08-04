UFC анонсировала следующий бой Рафаэля Физиева

Азербайджанский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев, выступающий в лёгкой весовой категории UFC, в следующем поединке встретится с поляком Матеушем Гамротом. Об этом информирует пресс-служба UFC. Противостояние запланировано на 23 сентября. Бой пройдёт на турнире UFC в Лас-Вегасе.
Напомним, Физиев в последнем поединке встречался с американцем Джастином Гэтжи и проиграл ему решением большинства судей. В общей сложности на счету Рафаэля 12 побед и два поражения в профессиональных смешанных единоборствах.
Гамрот в последнем бою сражался с представителем США Джалином Тёрнером и победил его раздельным решением судей. Всего в активе польского бойца 22 победы, два поражения и одна ничья в профессиональных ММА.
Физиев показал лицо после боя с Ридделлом:
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