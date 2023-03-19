Физиев – разбит! За минуту Гэтжи растёр чемпионские мечты Атамана в порошок

Вряд ли в лёгком дивизионе UFC можно было даже представить более эффектную вывеску, чем бой Рафаэля Физиева и Джастина Гэтжи. Два самых ярких ударника своего веса, парни с железным характером и абсолютной нелюбовью к партеру – всё шло к тому, что мы увидим невероятную рубку. Что-то подобное чувствовали и спортсмены, которые на пресс-конференции уверяли, что зрители останутся в восторге. К тому же поединок имел серьёзное турнирное значение, что лишь повышало мотивацию.

Гэтжи не теряет надежды снова побороться за пояс: два его предыдущих титульных шанса закончились поражениями от Хабиба Нурмагомедова и Чарльза Оливейры. Физиев же попросту голоден до больших побед: боец, выступающий под флагом Азербайджана, лишь недавно вошёл в элиту лёгкого веса. Перед встречей с американцем Атаман шёл на серии из шести выигранных поединков, в отличие от Гэтжи, который после неудачного боя с Оливейрой взял паузу длиной в десять месяцев. Но выделить фаворита сегодня было сложно.

Парни вышли в клетку максимально собранными. Они понимали, насколько большую важность имеет этот поединок. И началась настоящая жара с самых первых секунд. Физиев сразу бросился в атаку, но в итоге чуть не получил травму ноги. И тут же Джастин почувствовал момент и нанёс сокрушительный лоу-кик. Было заметно, что опытный американец действует с инициативой. Но довольно быстро Рафа поймал темп соперника и полез в рубку. Раз за разом Атаман мощно попадал по оппоненту, доносил удары до головы. Физиев работал и комбинациями, и отличными одиночными атаками. А Гэтжи терпел и ждал своего шанса. Под занавес раунда он попытался перевести дело в партер, но ничем хорошим это не закончилось.

Вторая пятиминутка началась в очень похожем ключе. Рафа давил и зажимал, Хайлайт пропускал и терпел. Но в итоге Физиеву пришлось взять паузу. Гэтжи случайно ткнул сопернику пальцем в глаз и вынудил остановиться. После небольшого перерыва бросилось в глаза, что это повреждение доставляет Рафе серьёзный дискомфорт. И Джастин начал классно попадать. К завершению раунда поединок снова превратился в залихватские колотушки. Соперники выбрасывали целые серии, забывая о защите. Но до конца второго раунда достояли оба. А Гэтжи чуть не донёс увесистый удар по Рафаэлю… уже после сигнала.

На третий раунд бойцы вышли с пониманием, что всё может измениться в любую секунду. И Рафа поймал кураж. Сначала он достал соперника прямым в голову, затем закрепил коленом. С инициативой действовал Физиев, очень уверенно себя чувствовал. И Джастин запаниковал, начал стремительно перебирать всё подряд. Он пробовал и рубиться в стойке, и перевести всё в борьбу. Но Атаман не спешил и наказывал, ловил каждую оплошность американца. А на последней минуте поединка Гэтжи решил пойти ва-банк. Он разбил лицо соперника в кровь и начал доносить лютые удары. Было понятно, что третий раунд железно остался за американцем. Поэтому сразу после сигнала Хайлайт даже исполнил коронное сальто назад.

Дело дошло до судейского решения, которое получилось довольно неожиданным. Большинством судейских голосов победа отправилась в актив Гэтжи. А ведь на протяжении двух раундов казалось, что у Хайлайта практически не осталось никаких шансов. И всё-таки американец перевернул ситуацию и остался в чемпионской гонке. Он всё ещё поглядывает на пояс нашего чемпиона – Ислама Махачева. А вот Рафу это поражение очень сильно откинуло от возможного титульника.