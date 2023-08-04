Макгрегор: я и Нейт завершим трилогию, хочу завоевать пояс BMF, чтобы мы боролись за него

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что готов провести третий поединок с американским бойцом ММА Нейтом Диазом.

«Независимо от исхода этого бессмысленного боя (между Диазом и блогером Джейком Полом — Прим. «Чемпионата».), я и Нейт завершим трилогию. Я собираюсь по-быстрому завоевать пояс BMF, чтобы мы могли побороться за него в финале трилогии», — написал Макгрегор на своей странице в «Твиттере».

Отметим, что позднее ирландец удалил данный пост.

Напомним, Конор Макгрегор и Нейт Диаз провели два поединка в рамках UFC в 2016 году, одержав по одной победе.

В ночь с 5 на 6 августа в Далласе (США) состоится вечер бокса. В главном событии Джейк Пол будет драться с Нейтом Диазом. Поединок пройдёт по правилам бокса.