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Пол — Диаз, 6 августа: прямой эфир боя начнётся не раньше 4:00 мск

Онлайн-трансляция боя Пол — Диаз начнётся примерно в 4:00 мск
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В ночь на 6 августа в Далласе (США) состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой между популярным американским блогером Джейком Полом и бывшим бойцом UFC Нейтом Диазом. Поединок пройдёт по правилам бокса. Соперникам предстоит провести в ринге 10 раундов по три минуты.

Турнир начнётся в 3:00 мск. Предполагается, что поединок между Джейком Полом и Нейтом Диазом начнётся не раньше 4:00. Бой не будет показан на территории России, но «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

26-летний Джейк Пол в предыдущем поединке, в феврале этого года с британским боксёром Томми Фьюри, потерпел своё первое поражение. Бой продлился все восемь раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей.

38-летний Нейт Диаз провёл свой предыдущий бой в сентябре 2022 года, одержав победу над Тони Фергюсоном.

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