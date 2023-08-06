Тедди Атлас: лучше бы Спенса нокаутировали одним ударом в бою с Кроуфордом

Известный тренер Тедди Атлас высказался о результате поединка за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) между американцами Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом. Напомним, Кроуфорд победил техническим нокаутом в девятом раунде.

«Спенс ушёл с ринга с меньшим количеством себя, и он никогда этого не вернёт. Факт. Никто не хочет отнимать чью-то способность зарабатывать или чью-то карьеру. Но реальность такова, что иногда об этом приходится задумываться.

Это не был один из тех моментов, когда свет гаснет после одного удара. Люди могут сказать, что его не нокаутировали… И это даже хуже. Аккумулятивный урон накапливался раунд за раундом. Лучше бы его поймали одним тяжёлым ударом. Это было бы в тысячу раз лучше», – сказал Атлас в эфире ESPN.