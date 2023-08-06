Тедди Атлас назвал фаворита в поединке Кроуфорда и Чарло
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Известный тренер Тедди Атлас высказался о потенциальном бое абсолютных чемпионов мира Теренса Кроуфорда (40-0, 31 KO) и Джермелла Чарло (35-1-1, 19 KO).
«То, насколько далеко вы способны зайти, зависит от вашего строения. Сколько дивизионов уже прошёл Кроуфорд? Три? Ломаченко выступал в трёх дивизионах, но он достиг предела, мы видели, как у него не получалось проходить легковесов.
У Кроуфорда иное строение. На него можно навесить некоторую массу, учитывая его ширину и то, насколько длинны его руки.
Не думаю, и это касается и Чарло, что какой-либо боец в первом среднем весе сопоставим с Кроуфордом и способен побить его. И я не думаю, что вес будет критичным», – сказал Атлас в своём YouTube-подкасте.
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