«Хабиб не был в этом умел». Мендес объяснил разницу между Нурмагомедовым и Махачевым

Хавьер Мендес, тренер звёздных российских легковесов Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова, высказался об отличиях между ними.

«Ислам и Хабиб в целом разные бойцы. Для меня не было никого похожего на Хабиба. С кем Хабиб ни столкнётся, он его уничтожит. Вот как я к нему относился, и он подтвердил мою точку зрения. Он сделал это.

Разница между Исламом и Хабибом в том, что Хабиб был очень хорош на земле, но не был столь же хорош в стойке, хотя она была неплоха. Просто я не хотел, чтобы Хабиб пользовался чем-то, что было хуже его борьбы.

Ислам лучше во всём, что касается стойки. Хабиб неплохо понимал в боксе, он разобрался, как бить коленями и ногами, но он не был так умел в этом, как Ислам», – сказал Мендес в интервью Submission Radio.