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«Суббота — не выходной». Хабиб опубликовал фото из легендарного зала AKA

«Суббота — не выходной». Хабиб опубликовал фото из легендарного зала AKA
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) звёздный россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился фотографией из легендарного американского бойцовского зала AKA, находящегося в городе Сан-Хосе (штат Калифорния, США).

«У этого места невероятная энергетика. Суббота – не выходной», – написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Хабибу Нурмагомедову 34 года. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2008 году и в январе 2012-го впервые выступил в UFC. За свою карьеру в сильнейшей организации мира Нурмагомедов провёл 13 поединков, во всех одержав победы.

В октябре 2020 года, на турнире UFC 254, Нурмагомедов «задушил» во втором раунде американца Джастина Гэтжи, после чего объявил о завершении карьеры.

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