Хабиб Нурмагомедов назвал лучшее упражнение для единоборств

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) звёздный россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором подчеркнул значимость подтягиваний для единоборств.
«Подтягивания – самое лучшее упражнение для всех единоборств. Попробуйте в течение года каждый день по 50 раз подтягиваться. Я вас уверяю, ваша цепкость будет на другом уровне. Это для тех, кто хочет стать лучшим в мире», – написал Нурмагомедов в социальных сетях.
Хабибу Нурмагомедову 34 года. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2008 году и в январе 2012-го впервые выступил в UFC. За свою карьеру в сильнейшей организации мира Нурмагомедов провёл 13 поединков, во всех одержав победы.
В октябре 2020 года, на турнире UFC 254, Нурмагомедов «задушил» во втором раунде американца Джастина Гэтжи, после чего объявил о завершении карьеры.
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