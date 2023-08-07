Никита Крылов выбыл до конца года из-за травмы плеча

Боец UFC полутяжёлой весовой категории Никита Крылов рассказал, что он выбыл как минимум до конца года из-за травмы плеча.

«Плечо болело уже после боя со Спэнном, но я начал тренировки, закачивал его, и всё стало получше. А потом обстоятельства так сложились, что я три недели не тренировался, тонус немного спал, и как раз получилось поехать на сборы в Сочи, где тренировались ребята под руководством Федора Владимировича Емельяненко.

Я поехал помочь подготовиться своему другу Денису Тюлюлину, и довольно быстро понял, что с плечом что-то не так. Приехали в четверг, в пятницу и субботу потренировались, в понедельник рука уже перестала подниматься. Я научился отличать, когда мышечная боль, когда связки и когда суставы. В этот раз стало простреливать, даже когда я ложку поднимал, сидя за столом.

У меня образовалась киста под сухожилием бицепса, так как оно постоянно отекало из-за сильного ушиба, и шло воспаление. Сейчас врач посмотрел МРТ, сказал, что плечо убитое. От воспалённого сухожилия был основной болевой синдром, и сказывались последствия предыдущей операции на этом же плече. Также нашли артроз.

Врач, который меня оперировал, рассказал, что речь идёт о шести-семи месяцах, но это чуть ли не время до боя, если его назначат. Через два месяца я мог бы приступить к лёгким тренировкам, давать отягощения на руку, в то же время рука сейчас похудеет и её надо будет сделать симметричной. Как только я этого добьюсь, можно будет приступать к полноценным тренировкам и провести две месяца тренировочного лагеря», – приводит слова Крылова «Матч ТВ».