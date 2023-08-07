Штырков проведёт бой с Минеевым по правилам кикбоксинга в ноябре

Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков проведёт поединок с Владимиром Минеевым. Об этом рассказал глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

«Штырков подерётся с Минеевым по правилам кикбоксинга. Скорее всего, этот бой пройдёт 17 или 18 ноября. Точная дата уже практически определена», – сказал Камил Гаджиев на своём YouTube-канале.

В смешанных единоборствах на счету Штыркова 25 боёв, в которых он добыл 22 победы (десять нокаутом), потерпел два поражения, а один поединок с его участием завершился вничью. В настоящий момент Ивану 34 года.

В общей сложности в активе Минеева в ММА 18 боёв, в которых он одержал 16 побед, потерпел одно поражение. Один поединок с его участием завершился вничью. В последнем бою он одолел соотечественника Магомеда Исмаилова.