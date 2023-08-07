Карл Фроч: если Диллиан Уайт сжульничал с допингом, то это должен быть конец карьеры
Поделиться
Многократный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а ныне комментатор, британец Карл Фроч отреагировал на новость о супертяжеловесе и соотечественнике Диллиане Уайте (29-3, 22 KO), провалившем тест на допинг в преддверии реванша с Энтони Джошуа.
«Я не знаю, что делать с Диллианом Уайтом. Ему 35 лет, и он провалил тест на допинг. Это ужасно для него, что ждёт его в будущем? Ему нужно очистить своё имя, и на это может уйти шесть месяцев.
Диллиан Уайт, должно быть, опустошён, но если он сжульничал, то я рад, что его поймали. Он должен быть наказан и отстранён, это должен быть конец его карьеры. Но давайте дождёмся, мы не можем просто тыкать пальцем», – сказал Фроч на своём YouTube-канале.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 августа 2023
-
19:49
-
19:36
-
18:46
-
18:31
-
18:23
-
17:40
-
17:25
-
16:28
-
16:26
-
15:28
-
15:25
-
15:24
-
14:45
-
14:43
-
13:28
-
13:04
-
12:35
-
12:26
-
12:11
-
12:01
-
11:50
-
11:28
-
10:39
-
10:26
-
10:04
-
09:59
-
09:49
-
08:30
-
06:51
-
06:01
-
05:57
-
00:57
-
00:48
-
00:02
- 6 августа 2023
-
23:46
Партнерский контент