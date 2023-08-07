Карл Фроч: если Диллиан Уайт сжульничал с допингом, то это должен быть конец карьеры

Многократный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а ныне комментатор, британец Карл Фроч отреагировал на новость о супертяжеловесе и соотечественнике Диллиане Уайте (29-3, 22 KO), провалившем тест на допинг в преддверии реванша с Энтони Джошуа.

«Я не знаю, что делать с Диллианом Уайтом. Ему 35 лет, и он провалил тест на допинг. Это ужасно для него, что ждёт его в будущем? Ему нужно очистить своё имя, и на это может уйти шесть месяцев.

Диллиан Уайт, должно быть, опустошён, но если он сжульничал, то я рад, что его поймали. Он должен быть наказан и отстранён, это должен быть конец его карьеры. Но давайте дождёмся, мы не можем просто тыкать пальцем», – сказал Фроч на своём YouTube-канале.