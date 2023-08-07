Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Карл Фроч: если Диллиан Уайт сжульничал с допингом, то это должен быть конец карьеры

Карл Фроч: если Диллиан Уайт сжульничал с допингом, то это должен быть конец карьеры
Комментарии

Многократный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а ныне комментатор, британец Карл Фроч отреагировал на новость о супертяжеловесе и соотечественнике Диллиане Уайте (29-3, 22 KO), провалившем тест на допинг в преддверии реванша с Энтони Джошуа.

«Я не знаю, что делать с Диллианом Уайтом. Ему 35 лет, и он провалил тест на допинг. Это ужасно для него, что ждёт его в будущем? Ему нужно очистить своё имя, и на это может уйти шесть месяцев.

Диллиан Уайт, должно быть, опустошён, но если он сжульничал, то я рад, что его поймали. Он должен быть наказан и отстранён, это должен быть конец его карьеры. Но давайте дождёмся, мы не можем просто тыкать пальцем», – сказал Фроч на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
Диллиан Уайт сделал заявление после проваленного допинг-теста
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023