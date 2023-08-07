«Я всё ещё лучший». Ти Джей Диллашоу высказался о возвращении в UFC

Двукратный чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Ти Джей Диллашоу высказался о потенциальном возвращении в смешанные единоборства.

«Я не хотел завершать карьеру. Это было очень тяжело. В последнее время мне было тяжело в спорте. Было нелегко осознавать, что я всё ещё настроен, но вынужден уйти. Кроме того, моя карьера связана с вещами, которые происходили в конце, понимаете?

Каждый врач, которого я встречал, говорил мне, что не сможет вернуть меня в кондиции, при которых я смог бы драться. Мне предстоит очень масштабная операция на плече. Сейчас я жду, когда появится плечевая головка умершего человека. Мне нужна плечевая головка.

Я знаю, что я всё ещё лучший парень в дивизионе. Чтобы спорт был отнят у меня вот так… Если плечо будет в порядке, я, без сомнений, должен вернуться», – сказал Диллашоу в подкасте Jaxxon Podcast.