Мейвезер: мне говорят, что я не подрался с Пакьяо в нужный момент, хотя я старше него

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, а ныне член Зала славы, легендарный американец Флойд Мейвезер-младший в очередной раз прокомментировал критику своей карьеры.
«Интересно думать о возрастах в боксе. Когда я встречался с Канело, мне было 36 лет, а ему 23 года. Канело было 23 года, и у него было 43 победы, 30 нокаутов. И мир сказал, что ему не хватило опыта. Мне было 36 лет. И правда заключалась в том, что я уже был на спаде.
Итак, я сражаюсь с 30-летними парнями после 30 лет, и знаете, что говорят? Что они постарели. А это не касалось меня? Я на два года старше Пакьяо. И когда я подрался с ним, люди сказали, что я не подрался с ним в нужный момент. Если $ 300 млн – это неправильный момент, тогда назовите мне правильный», – сказал Мейвезер в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
- 7 августа 2023
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