Флойд Мейвезер прокомментировал бой Кроуфорда и Спенса

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, а ныне член Зала славы, легендарный американец Флойд Мейвезер-младший прокомментировал поединок соотечественников Теренса Кроуфорда и Эррола Спенса, который состоялся 30 июля в Лас-Вегасе (США).
«Я не хотел, чтобы они встречались. Оба парня сильно мне нравятся. У меня была возможность побыть рядом с Эрролом и Теренсом, и оба парня высочайшего класса.
Оба парня сделали то, что сделали, и победил лучший. Я желаю только лучшего Эрролу Спенсу… Если бы я тренировал его и был бы в углу, то был бы против того, чтобы он вообще выступал в полусреднем весе. И я не думаю, что ему нужно драться в первом среднем весе. Я считаю, что он должен был драться в среднем или втором среднем весе. Таково моё мнение», – сказал Мейвезер в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
- 7 августа 2023
-
22:01
-
21:45
-
20:33
-
19:49
-
19:36
-
18:46
-
18:31
-
18:23
-
17:40
-
17:25
-
16:28
-
16:26
-
15:28
-
15:25
-
15:24
-
14:45
-
14:43
-
13:28
-
13:04
-
12:35
-
12:26
-
12:11
-
12:01
-
11:50
-
11:28
-
10:39
-
10:26
-
10:04
-
09:59
-
09:49
-
08:30
-
06:51
-
06:01
-
05:57
-
00:57