Атлас: Нганну бьёт как Годзилла, но это не имеет значения — Фьюри боксирует с детства

Известный тренер Тедди Атлас высказался о предстоящем боксёрском поединке между британским супертяжеловесом Тайсоном Фьюри и экс-бойцом UFC Фрэнсисом Нганну, который состоится 29 октября в Саудовской Аравии.

«Послушайте, нужно оставаться реалистами. Что это значит? Вы не сделаете Нганну лучше парня в лице Тайсона Фьюри, который боксирует с детства, боксирует всю свою жизнь, не сделаете. Хотя это не означает, что его нельзя научить основам.

Его единственный шанс – нанести сильный удар, он ведь нокаутёр, возможно, он попадёт. Нет, не попадёт. Мне плевать, что он бьёт как чёртов Годзилла, это не имеет смысла, если у него нет системы наведения, нет навыков», – сказал Атлас в эфире ESPN.