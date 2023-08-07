Атлас: Нганну бьёт как Годзилла, но это не имеет значения — Фьюри боксирует с детства
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Известный тренер Тедди Атлас высказался о предстоящем боксёрском поединке между британским супертяжеловесом Тайсоном Фьюри и экс-бойцом UFC Фрэнсисом Нганну, который состоится 29 октября в Саудовской Аравии.
«Послушайте, нужно оставаться реалистами. Что это значит? Вы не сделаете Нганну лучше парня в лице Тайсона Фьюри, который боксирует с детства, боксирует всю свою жизнь, не сделаете. Хотя это не означает, что его нельзя научить основам.
Его единственный шанс – нанести сильный удар, он ведь нокаутёр, возможно, он попадёт. Нет, не попадёт. Мне плевать, что он бьёт как чёртов Годзилла, это не имеет смысла, если у него нет системы наведения, нет навыков», – сказал Атлас в эфире ESPN.
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