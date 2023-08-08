Перейра: уверен, что буду драться за пояс до конца года

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра рассказал о том, что он собирается провести титульный поединок в этом году.

«В UFC довольны моими выступлениями, публике нравятся мои бои. Я уверен, что буду драться за пояс до конца года.

Блахович сказал, что приедет проверить свои навыки в стойке против меня, но мы знали, что этого не произойдёт. В течение десяти-двадцати секунд первого раунда он пошел на тейкдаун. Это ему дорого обошлось. Он выдохся, и во втором раунде он уже был уставшим.

Я не хотел подходить к поединку неподготовленным, поэтому я тренировался на вершинах гор. Я знал, что кардио у меня лучше, поэтому сохранял терпение. Возможно, если бы было ещё десять секунд во втором раунде, я нокаутировал бы его. Но что есть, то есть.

Я очень доволен результатом. Блахович опытный парень, он дрался с лучшими и побеждал лучших. Одолеть его – это большое достижение», – приводит слова Перейры Sports Illustrated.