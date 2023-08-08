Перейра: уверен, что буду драться за пояс до конца года

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра рассказал о том, что он собирается провести титульный поединок в этом году.
«В UFC довольны моими выступлениями, публике нравятся мои бои. Я уверен, что буду драться за пояс до конца года.
Блахович сказал, что приедет проверить свои навыки в стойке против меня, но мы знали, что этого не произойдёт. В течение десяти-двадцати секунд первого раунда он пошел на тейкдаун. Это ему дорого обошлось. Он выдохся, и во втором раунде он уже был уставшим.
Я не хотел подходить к поединку неподготовленным, поэтому я тренировался на вершинах гор. Я знал, что кардио у меня лучше, поэтому сохранял терпение. Возможно, если бы было ещё десять секунд во втором раунде, я нокаутировал бы его. Но что есть, то есть.
Я очень доволен результатом. Блахович опытный парень, он дрался с лучшими и побеждал лучших. Одолеть его – это большое достижение», – приводит слова Перейры Sports Illustrated.
- 8 августа 2023
-
11:06
-
11:01
-
10:08
-
10:00
-
09:52
-
09:45
-
08:30
-
01:11
-
00:46
-
00:00
- 7 августа 2023
-
23:30
-
23:04
-
23:02
-
22:01
-
21:45
-
20:33
-
19:49
-
19:36
-
18:46
-
18:31
-
18:23
-
17:40
-
17:25
-
16:28
-
16:26
-
15:28
-
15:25
-
15:24
-
14:45
-
14:43
-
13:28
-
13:04
-
12:35
-
12:26
-
12:11