Гэтжи: Порье вышел на войну, а я показал ему балет

Американский боец UFC в лёгкой весовой категории Джастин Гэтжи прокомментировал свою победу над Дастином Порье в бою, прошедшем в ночь на 30 июля 2023 года на ивенте UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.
«Я совершил огромную ошибку и был захвачен моментом, когда дрался с Чарльзом Оливейрой. Если вы посмотрите на разницу между моим выходом на этот бой и на бой с Оливейрой, то я будто бы стал другим человеком. Не узнаю того, кто тогда дрался с Оливейрой.
Я подскочил к клетке, пел песню, слов которой даже не понимал, а Дастин вышел просто взволнованным. Дастин вышел на войну, а я показал ему балет. Это было лучшее, что я мог сделать. Он ожидал войны, а я дал ему абсолютно противоположное. Я гарантирую, что это его разочаровало и, вероятно, удивило. Хорошо, что это сработало. С моей точки зрения получилось идеально», — сказал Гэтжи в интервью ESPN.
На сегодняшний день Гэтжи занимает вторую строчку в рейтинге UFC в лёгком весе.
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