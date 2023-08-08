Гэтжи: Порье вышел на войну, а я показал ему балет

Американский боец UFC в лёгкой весовой категории Джастин Гэтжи прокомментировал свою победу над Дастином Порье в бою, прошедшем в ночь на 30 июля 2023 года на ивенте UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.

«Я совершил огромную ошибку и был захвачен моментом, когда дрался с Чарльзом Оливейрой. Если вы посмотрите на разницу между моим выходом на этот бой и на бой с Оливейрой, то я будто бы стал другим человеком. Не узнаю того, кто тогда дрался с Оливейрой.

Я подскочил к клетке, пел песню, слов которой даже не понимал, а Дастин вышел просто взволнованным. Дастин вышел на войну, а я показал ему балет. Это было лучшее, что я мог сделать. Он ожидал войны, а я дал ему абсолютно противоположное. Я гарантирую, что это его разочаровало и, вероятно, удивило. Хорошо, что это сработало. С моей точки зрения получилось идеально», — сказал Гэтжи в интервью ESPN.

На сегодняшний день Гэтжи занимает вторую строчку в рейтинге UFC в лёгком весе.