Копылов — о трэш-токе: кто-то берёт этим, а мы будем доказывать красивыми боями

Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов, выступающий в средней весовой категории UFC, заявил, что заслуживает места в лиге благодаря своим боям, а не участию в трэш-токе.

«Не участвую в трэш-токе? Похоже, из-за этого отдали раунд Рибейро. Но руководство лиги вроде бы довольно моими выступлениями. После первых двух поражений тоже ведь могли спокойно уволить, но дали шанс. Я им очень благодарен, надеюсь, что оправдываю их доверие. Думаю, кто-то берёт трэш-током, кто-то красивыми боями. Людям нравится. Когда россияне выходят, то обычно освистывают, но в этот раз было всё тепло, встретили добродушно. И после боя я слышал, что всем понравилось. Так что будем доказывать красивыми боями», — сказал Копылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

В своём последнем бою, который прошёл 30 июля в рамках турнира UFC 291, Роман победил Клаудио Рибейро нокаутом во втором раунде.