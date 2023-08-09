«Думаю, проблем не будет». Копылов сделал прогноз на бой Чимаева с Костой
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Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов, выступающий в средней весовой категории UFC, выразил мнение, что у непобеждённого шведско-чеченского бойца Хамзата Чимаева не возникнет проблем в поединке с бразильцем Пауло Костой.
«Коста — это серьёзная проверка, но предпочтение отдаю Хамзату, потому что борьба решает, как говорится. Если он навяжет свой стиль, переведёт в партер и помучает немного, то у Косты будут проблемы. Тем более он такой мышечный, забьётся. Думаю, что проблем у Чимаева не будет, если удастся перевести», — сказал Копылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
Напомним, бой Чимаева с Костой станет соглавным событием турнира UFC 294, который пройдёт в Абу-Даби 21 октября.
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