Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Думаю, проблем не будет». Копылов сделал прогноз на бой Чимаева с Костой

«Думаю, проблем не будет». Копылов сделал прогноз на бой Чимаева с Костой
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов, выступающий в средней весовой категории UFC, выразил мнение, что у непобеждённого шведско-чеченского бойца Хамзата Чимаева не возникнет проблем в поединке с бразильцем Пауло Костой.

«Коста — это серьёзная проверка, но предпочтение отдаю Хамзату, потому что борьба решает, как говорится. Если он навяжет свой стиль, переведёт в партер и помучает немного, то у Косты будут проблемы. Тем более он такой мышечный, забьётся. Думаю, что проблем у Чимаева не будет, если удастся перевести», — сказал Копылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, бой Чимаева с Костой станет соглавным событием турнира UFC 294, который пройдёт в Абу-Даби 21 октября.

Материалы по теме
Пауло Коста: победитель нашего боя с Чимаевым станет следующим в очереди на титул
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023